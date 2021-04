Depois do empate entre Real Madrid-Chelsea, esta quarta-feira prosseguem as meias-finais da Liga dos Campeões com mais um grande jogo em perspetiva: em Paris, o PSG, de Danilo, recebe o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, a partir das 20h00.

Em Espanha, o Athletic Bilbau recebe o Valladolid, de Jota, em jogo da 33.ª jornada.

No ténis, prossegue o Estoril Open no Clube de Ténis do Estoril, com vários jogos no cartaz que pode acompanhar na TVI24.

No futsal, o Benfica disputa os quartos de final da Liga dos Campeões: os encarnados defrontam o Kairat Almaty a partir das 14h00, com transmissão no canal 11.

Os jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões, meias-finais, 1.ª mão:

Paris Saint-Germain, Fra - Manchester City, Ing, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga espanhola, jogo em atraso da 33.ª jornada:

Athletic Bilbau - Valladolid, 18:00 (Eleven Sports 2).