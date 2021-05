Este domingo não há I Liga, mas há II Liga, e pode sair já a primeira decisão: o Estoril joga em Penafiel a partir das 20h00 e, em caso de triunfo, garante já o regresso ao principal escalão do futebol português.

Antes, às 11h15, o Benfica B joga frente ao Oliveirense, e às 14h000 o Vizela recebe o Feirense, duas equipas que lutam pela promoção.

Lá fora, é dia de jogo grande em Inglaterra: às 16h30, o Manchester United de Bruno Fernandes recebe o Liverpool de Diogo Jota. Se os red devils perderem, confirmam o título de campeão para o Manchester City.

Em Itália, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, tem mais um desafio importante na luta pela Champions, em casa da Udinese, a partir das 17h00. Mais tarde, às 19h45, a Roma, de Paulo Fonseca, mede forças com a Sampdoria de Adrien Silva.

Em Espanha, o Valência, de Gonçalo Guedes, Ferro e Thierry Correia recebe o Barcelona, de Trincão, a partir das 20h00.

Por sua vez, em França, Mónaco e Lyon, duas equipas a lutarem pelo título, defrontam-se a partir das 20h00. De um lado estarão Gelson e Florentino, do outro Anthony Lopes.

Em Portimão, realiza-se o Grande Prémio de Portugal, a quarta corrida da época de Fórmula 1: as luzes ficam verdes no Autódromo Internacional do Algarve a partir das 15h00 e pode ver tudo na ElevenSports 3.

Em Espanha, Miguel Oliveira disputa mais um Grande Prémio de MotoGP, no circuito de Jérez, a partir das 13h00, com transmissão na SportTV5.

Em Matosinhos, a Seleção Nacional de andebol, já com o apuramento garantido, recebe a Lituânia a partir das 17h00 (RTP2), no último jogo da fase de qualificação para o Europeu de 2022.

Dia decisivo também no Estoril Open: a partir das 16h00, Albert Ramos e Cameron Norrie discutem a final da prova portuguesa de ténis. Pode ver tudo na TVI24.

Os jogos deste domingo:

II Liga, 31.ª jornada:

Oliveirense - Benfica B, 11:15 (SportTV1)

Vizela - Feirense, 14:00 (SportTV+)

Sporting da Covilhã - Leixões, 16:00

Casa Pia - Académico de Viseu, 18:00 (Canal 11)

Penafiel - Estoril Praia, 20:00 (SportTV1).

Liga inglesa, 34.ª jornada:

Newcastle - Arsenal, 14:00 (SportTV2)

Manchester United - Liverpool, 16:30 (SportTV2)

Tottenham - Sheffield United, 19:15 (SportTV2).

Liga italiana, 34.ª jornada:

Lazio - Génova, 11:30 (SportTV3)

Bolonha - Fiorentina, 14:00

Nápoles - Cagliari, 14:00 (SportTV3)

Sassuolo - Atalanta, 14:00

Udinese - Juventus, 17:00 (SportTV1)

Sampdoria - Roma, 19:45 (SportTV3).

Liga francesa, 35.ª jornada:

Bordéus - Rennes, 12:00

Brest - Nantes, 14:00

Dijon - Metz, 14:00

Lorient - Angers, 14:00

Nimes - Reims, 14:00 (Eleven Sports 2)

Montpellier - Saint-Étienne, 16:05 (Eleven Sports 5)

Mónaco - Lyon, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 34.ª jornada:

Valladolid - Betis, 13:00 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Getafe, 15:15 (Eleven Sports 1)

Granada - Cádiz, 17:30 (Eleven Sports 1)

Valencia - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).