Quarta-feira, dia da nova vida de Lionel Messi em Paris. O craque argentino vai ser apresentado no auditório do Parques dos Príncipes numa cerimónia que promete parar a capital francesa pelas 10h00 de Portugal.

Uma conferência de imprensa que vai preencher a manhã e que poderá acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol. Afinal, trata-se do mais mediático número 30 [Messi deixou o 10 para Neymar] da história do futebol.

Mais para a noite, será a vez de Chelsea e Villarreal entrarem em campo, mais precisamente no relvado de Windsor Park, em Belfast, para disputarem a Supertaça Europeia que também poderá acompanhar através da transmissão da TVI, bem como no AO VIVO do Maisfutebol, a partir das 20h00.

Futebol à parte, esta terça-feira prossegue também a Volta a Portugal, a partir das 15h00, com a sxta etapa a unir Viana do Castelo a Fafe, num percurso de 182,4 quilómetros.

Também sobre duas rodas, atenção à Volta à Polónia, onde João Almeida assumiu a liderança ao fim de duas etapas.