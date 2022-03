Depois do duelo entre o Sporting e o FC Porto, as meias-finais da Taça de Portugal prosseguem esta quinta-feira: a partir das 20h15, o Tondela recebe o Mafra, na primeira mão da eliminatória.

Em Inglaterra e em Espanha também é dia de Taça. Na Taça do Rei, o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, recebe o Rayo Vallecano, de Bebé e Rayo Vallecano, a contar para a segunda mão das meias-finais. No primeiro jogo, os béticos venceram por 2-1.

Já em Inglaterra, o Everton, de André Gomes, recebe o Boreham, em jogo da quinta ronda.

No hóquei em patins, também há Taça de Portugal. O Sporting joga no terreno do Famalicense a partir das 21h00.

Os jogos desta quinta-feira:

Taça de Portugal, meias-finais, 1.ª mão:

Tondela - Mafra, 20:15 (SportTV1).

Taça de Inglaterra, 5.ª ronda:

Everton - Boreham, 20:15 (SportTV2).

Taça de Espanha, meias-finais, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Betis - Rayo Vallecano, 20:00 (SportTV3).