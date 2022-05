Depois da enorme carga de adrenalina que foi a segunda meia-final da Liga dos Campeões, esta quinta-feira será dia de também conhecermos os finalistas da Liga Europa e também da nova Liga Conferência. Quatro jogos com destaque para a receção da Roma de José Mourinho ao Leicester que pode ditar mais uma final europeia, neste caso inédita, para o treinador português.

Começamos precisamente pela Liga Conferência e pelos jogos que vão ditar a primeira final desta nova competição da UEFA. A Roma, depois de em empate em Leicester (1-1), vai procurar chegar à final que está marcada para Tirana, na Albânia, num Estádio Olímpico com uma assistência esperada de mais de setenta mil tiffosi.

No outro jogo desta mesma competição, os neerlandeses do Feyenoord visitam o Estádio Vélodrome para defender uma curta vantagem sobre o Marselha, depois de terem vencido o primeiro jogo, em Roterdão, por 3-2. Dois jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h00.

Na Liga Europa, são duas equipas alemãs, ambas com portugueses no plantel, que partem em vantagem para os jogos da segunda mão. O Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência recebe o Aston Villa depois de ter vendido em Birmingham por 2-1. Na outra meia-final, será o Leipzig de André Silva a visitar o Glasgow Rangers, depois de ter vencido o primeiro jogo, na Alemanha, por 1-0. Mais dois jogos para acompanhar no Maisfutebol, também a partir das 20h00.

Antes disso, em Caxias do Sul, no Brasil, prosseguem os Jogos Surdolímpicos, com três portugueses em ação nas provas de natação. Miguel Cruz e Ricardo Belezas vaõ competir nos 1500 livres, a partir das 14h00. À mesma hora, Tiago Neves vai participar nos 100 metros Mariposa.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Europa (meias-finais/2.ª mão):

Eintracht Frankfurt, Ale - West Ham, Ing, 20:00 (SportTV3)

Rangers, Esc - Leipzig, Ale, 20:00 (SportTV2).

Liga Conferência (meias-finais/ 2.ª mão):

Marselha, Fra - Feyenoord, Hol - 20:00 (SportTV4)

Roma, Ita - Leicester, Ing - 20:00 (SportTV1).

Liga italiana (jogo em atraso da 20.ª jornada):

Salernitana - Veneza, 17:00 (SportTV2).

Campeonato de Portugal (2.ª fase, manutenção/descida):

Louletano - Esperança Lagos, 17:00.