Este sábado todos os olhos vão estar focados em Praga onde a Seleção Nacional vai disputar um jogo decisivo frente à República Checa, a partir das 19h45, com a ambição de poder continuar a lutar pelo primeiro lugar do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, no mesmo dia em que a Espanha, atual líder do grupo, recebe a Suíça.

Recordamos que Portugal soma sete pontos, menos um do que a Espanha, e está obrigada a vencer para, no mínimo, manter a diferença, antes de receber a Espanha, em Braga, na terça-feira seguinte.

Além do jogo de Portugal, há mais oito jogos da Liga das Nações por essa Europa fora, entre os quais destacamos o duelo entre os vizinhos da Escócia e da República da Irlanda.

Futebol à parte, num fim de semana sem Fórmula 1 (regressa no próximo dia 30), destacamos também mais uma prova de MotoGP, com Miguel Oliveira a entrar em ação no Japão, 16.ª prova do Mundial, com os treinos livres marcados para as 6h25 da madrugada e as qualificações para as 7h05 da manhã.

Os jogos que pode ver este sábado

LIGA DAS NAÇÕES (5.ª jornada)

Grupo A2:

República Checa - Portugal, 19:45 (RTP1)

Espanha - Suíça, 19:45 (SportTV2)

Grupo B1:

Arménia - Ucrânia, 17:00 (SportTV1)

Escócia - República da Irlanda, 19:45 (SportTV3)

Grupo B2:

Israel - Albânia, 19:45

Grupo B4:

Eslovénia - Noruega, 17:00 (SportTV1)

Sérvia - Suécia, 19:45 (SportTV5)

Grupo C2:

Irlanda do Norte - Kosovo, 17:00 (SportTV2)

Chipre - Grécia, 19:45 (Canal 11).

TAÇA DA LIGA FEMININA (quartos de final/1.ª mão)

Benfica - Valadares Gaia, 16:00.

SELEÇÃO SUB-21 (particular)

Portugal - Geórgia, 17:00 (Canal 11).

SELEÇÂO SUB-19 (particular)

Sérvia - Portugal, 16:00 locais (15:00 em Lisboa).

SELEÇÃO SUB-18 (particular)

Portugal - Roménia, 12:30 locais (10:30 em Lisboa, Karacabey Stadium).

JOGO SOLIDÁRIO

Desportivo de Chaves - Trofense, 16:00.

JOGOS PARTICULARES

Costa do Marfim - Togo (em Le Petit-Quevilly, França), 17:00

Bolívia - Senegal, 18:00

Colômbia - Guatemala, 00:30 (em Harrison, EUA, dia 25 em Lisboa)

México - Peru, 00:30 (dia 25 em Lisboa).

CAMPEONATO DE JUNIORES (jogos em atraso)

Marítimo - Estoril Praia, 13:0

Rio Ave - Boavista, 11:00

Belenenses - Nacional, 16:00.