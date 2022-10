Domingo em grande com mais três jogos da Liga, grandes jogos a nível internacional, com destaque para o dérbi de Manchester, no Etihad Stadium, e ainda o Grandes Prémios de Fórmula 1, sem Singapura, e também de Moto GP, na Tailândia.

O dia começa com uma Maratona em Londres, pelas 9h30, uma prova a contar para a Taça do Mundo de Maratona WPA, com a participação de uma seleção portuguesa. Ainda no atletismo, este domingo também se disputam os Campeonatos Nacionais de Estrada, em Joane, Vila Nova de Famalicão, com a prova feminina a começar às 10h50 e a masculina às 11h15.

A Liga divide-se em três fases, primeiro com o Rio Ave a receber o Santa Clara (15h30), mais tarde com o Arouca a visitar Paços de Ferreira (18h00) e, já pela noite, com o embate entre o Famalicão e o Boavista (20h30).

Hoje também é dia da Taça de Portugal, com nove jogos da segunda eliminatória, ainda sem a participação de equipas da Liga (veja a lista dos jogos no final do artigo).

Lá por fora, há jogos em praticamente todas as ligas, com especial destaque para o dérbi entre o Manchester City e o Manchester United que tem início marcado para as 14h00. Mais tarde, pelas 19h45, a Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, recebe o Bolonha.

Para os aficionados das corridas, a Fórmula 1 regressa este domingo com o Grande Prémio de Singapura (13h00), 18.ª corrida do Mundial que pode consagrar Max Verstappen que vai partir do oitavo posto, depois de Charles Leclerc ter conquistado a pole position este sábado no Circuito Urbano de Marina Bay.

Atenção também a Miguel Oliveira que vai partir do 11.º lugar no Grande Prémio da Tailândia que tem início marcado para as 9h00.

Os jogos que pode ver este domingo:

I Liga (8.ª jornada):

Rio Ave - Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Arouca, 18:00 (SportTV1)

Famalicão - Boavista, 20:30 (SportTV1).

Taça de Portugal (2.ª eliminatória):

Gondomar (CP) – Penafiel (II), 11:00 (Canal 11)

União Santarém (CP) – Mafra (II), 14:00 (Canal 11)

Angrense (CP) – Nacional (II), 16:00 locais (17:00 em Lisboa)

União Serra (CP) – Oliveirense (II), 15:00

Fabril (CP) – Académico Viseu (II), 15:00

Juventude Évora (CP) – Vilafranquense (II), 15:00

Coruchense (CP) – Trofense (II), 15:00

Caldas (L3) – Sporting da Covilhã (II), 17:00 (Canal 11)

Académica (L3) – Tondela (II), 20:00 (Canal 11).

Liga espanhola (7.ª jornada):

Espanyol - Valência, 13:00 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Betis, 15:15 (Eleven 2)

Girona - Real Sociedad, 17:30 (Eleven 2)

Real Madrid - Osasuna, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã (8.ª jornada):

Hertha Berlim - Hoffenheim, 14:30

Schalke 04 - Augsburgo, 16:30 (Eleven 5).

Liga italiana (8.ª jornada):

Lazio - Spezia, 11:30 (SportTV2)

Lecce - Cremonese, 14:00

Sampdoria - Monza, 14:00

Sassuolo - Salernitana, 14:00 (SportTV2)

Atalanta - Fiorentina, 17:00 (SportTV2)

Juventus - Bolonha, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa (9.ª jornada):

Manchester City - Manchester United, 14:00 (Eleven 1)

Leeds - Aston Villa, 16:30 (Eleven 1).

Liga francesa (9.ª jornada):

Lorient - Lille, 12:00

Ajaccio - Clermont, 14:00

Auxerre - Brest, 14:00

Toulouse - Montpellier, 14:00 (Eleven 4)

Troyes - Reims, 14:00

Mónaco - Nantes, 16:05 (Eleven 4)

Lens - Lyon, 19:45 (Eleven 2).