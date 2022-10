Quarta-feira com jogo grande na Premier League com o Totenham, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, a visitar Old Trafford, para medir forças com o Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Uma quarta-feira com uma noite animada com cinco jogos da Premier League, entre os quais, a vista do Chelsea a Brentford (19h30) e a receção do Liverpool ao West Ham (19h30), antes da tal visita dos Spurs ao Teatro dos Sonhos que está programada para as 20h15.

Além da liga inglesa, vamos também ter também quatro jogos da liga espanhola, com o Betis de Rui Silva e William Carvalho a visitar Cadiz (18h00), antes do Elche receber o Real Madrid (20h00).

Ainda lá por fora, temos mais seis jogos da Taça da Alemanha, com Bayern Munique e Borussia Dortmund a entrarem em campo e mais dois da Taça de Itália.

A Liga dos Campeões masculina só volta para a semana, mas esta quarta-feira a equipa feminina do Benfica estreia-se na fase de grupos em casa do Barcelona, num jogo que tem início marcado para as 20h00 e que poderá também acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Do futebol passamos para o basquetebol, com destaque para o jogo do Sporting na segunda jornada da Taça da Europa, com os leões a visitarem os húngaros do Egis Kormend (17h00).

No andebol, prossegue a Super Globo, Mundial de Clubes, em Dammam, na Arábia Saudita, com a equipa feminina do Benfica a defrontar as sauditas do Mudhar (17h00).

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga inglesa (12.ª jornada):

Bournemouth - Southampton, 19:30

Brentford - Chelsea, 19:30 (Eleven 4)

Liverpool - West Ham, 19:30 (Eleven 2)

Newcastle - Everton, 19:30

Manchester United - Tottenham, 20:15 (Eleven 1).

Liga espanhola (10.ª jornada):

Cádiz - Betis, 18:00 (Eleven 1)

Valladolid - Celta de Vigo, 18:00 (Eleven 3)

Real Sociedad - Maiorca, 19:00

Elche - Real Madrid, 20:00 (Eleven 3).

Taça da Alemanha (2.ª ronda):

Hanover - Borussia Dortmund, 17:00

Friburgo - St. Pauli, 17:00

Paderborn - Werder Bremen, 17:00

Augsburgo - Bayern Munique, 19:45

Estugarda - Arminia Bielefeld, 19:45

Union Berlim - Heidenheim, 19:45.

Taça de Itália (2.ª ronda):

Spezia - Brescia, 14:00

Udinese - Monza, 20:00.

Liga dos Campeões feminina (fase de grupos/1.ª jornada):

Zurique, Sui - Juventus, Ita, 17:45

Lyon, Fra - Arsenal, Ing, 20:00

Bayern Munique, Ale - Rosengard, Sue, 17:45

FC Barcelona, Esp - Benfica, Por, 20:00.

II Liga (9.ª jornada):

FC Porto B - Penafiel, 15:30 (Porto Canal)

Académico de Viseu - Leixões, 15:30

Nacional - Vilafranquense, 18:15 (SportTV1)

Tondela - Oliveirense, 20:30 (SportTV1)

Liga Revelação (1.ª fase/5.ª jornada):

Mafra - Portimonense, 15:00.