Hoje é quinta-feira, não há competições europeias, e toda a Europa vai poder concentrar-se no clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei que tem início marcado para as 20h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Apenas um dos grandes de Espanha estará na final da segunda maior competição espanhola e esta quinta-feira os dois rivais dão o primeiro passo no Santiago Bernananéu (a segunda mão, no Camp Nou, está marcada para 5 de abril).

Carlo Ancelotti, na antevisão do jogo, admitiu montar um onze sem Kroos e sem Modric, mas também disse que só ia decidir o onze titular no dia do jogo. Xavi, por seu laod, sem poder contar com Pedri, confirmou que Ansu Fati está recuperado, mas também fechou-se em copas quanto às suas opções para o jogo desta noite.

Em Portugal, a 23.ª jornada da Liga só arranca na sexta-feira, mas para esta manhã (10h00), em Braga, vão realizar-se as Jornadas Anuais 2022-23 da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com a presença de Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e António Salvador, presidente do Sp. Braga, no Estádio Municipal de Braga.

Em relação às modalidades, destaque para a receção da equipa de andebol do FC Porto aos polacos do Wisla Cracóvia, jogo da 14.ª e última jornada da Liga dos Campeões marcado para as 19h45.