É terça-feira, ainda não há Liga dos Campeões, mas há muito futebol para ver ao longo do dia. Entre o acerto de calendário da Liga Premier e jogos decisivos de taças em Espanha, Itália e Alemanha, há muito futebol para acompanhar neste dia 5 de abril.

Começamos por Inglaterra e logo com um jogo grande, com o Chelsea a receber o Liverpool em Stamfrod Bridge, num jogo que tinha ficado em atraso da 8.ª jornada e que tem início marcado para as 20h00. Além deste jogo, há mais três relativos à 7.ª ronda da liga inglesa, todos marcados para as 19h45 (veja a lista completa no final do artigo).

Em Espanha, também a partir das 20h00, vamos ficar a conhecer o primeiro finalista da Taça do Rei, com o Athletic Bilbao a receber o Osasuna, em jogo da segunda mão da primeira meia-final, depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0.

Em Itália também vamos assistir a uma meia-final da Taça, neste caso ainda a primeira mão, curiosamente, com o adversário do Sporting na Liga Europa a defrontar o adversário do Benfica na Liga dos Campeões, ou melhor, com a Juventus a defrontar o Inter Milão, também às 20h00.

Na Alemanha também se joga a Taça, neste caso, os quartos de final, com os dois primeiros jogos. O Eintracht recebe o Union Berlim a partir das 17h00, depois será a vez do Bayern Munique medir forças com o Fribrugo, às 19h45.

Em Portugal, a 26.ª jornada ficou fechada na segunda-feira, mas esta terça-feira, Ruben Amorim vai fazer a antevisão do embate com o Gil Vicente, jogo em atraso da 25.ª jornada que está marcado para quarta-feira. A conferência do líder dos leões está marcada para as 12h15. Daniel Sousa, por seu lado, vai falar sensivelmente à mesma hora no Estádio Cidade de Barcelos.

A fechar, lembramos que hoje prossegue o Estoril Open, que arrancou na véspera. Entre os jogos programados para esta terça-feira, destacamos o embate de João Sousa com o italiano Giulio Zeppieri e o jogo de Nuno Borges frente ao francês Quentin Halys.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga inglesa (jogo em atraso da 8.ª jornada):

Chelsea - Liverpool, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa (jogos em atraso da 7.ª jornada):

Bournemouth - Brighton, 19:45

Leeds - Nottingham Forest, 19:45

Leicester - Aston Villa, 19:45.

Taça de Espanha (meias-finais/2.ª mão):

Athletic Bilbau - Osasuna, 20:00.

Taça de Itália (meias-finais/1.ª mão):

Juventus - Inter Milão, 20:00 (SportTV1).

Taça da Alemanha (quartos de final):

Eintracht Frankfurt - Union Berlim, 17:00

Bayern Munique - Friburgo, 19:45.

Liga Revelação (apuramento de campeão, 8.ª jornada):

Famalicão - Vizela, 11:00

Benfica - Sporting de Braga, 15:00

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 19:00.

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 11.ª jornada):

Leixões - Portimonense, 11:00.

Prossegue Torneio Internacional de Montaigu (sub-16):

Portugal - Gabão, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Japão - República Checa, 19:00 locais (18:00 em Lisboa).