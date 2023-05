Terça-feira para acertar calendário e com um grande dérbi de Londres em perspetiva, com o Arsenal com possibilidades de recuperar a liderança da Premier League esta terça-feira quando receber o Chelsea, às 20h00, em jogo em atraso da 25.ª jornada da liga inglesa. Mas há mais futebol para acompanhar ao longo do dia.

Os gunners perderam o primeiro lugar da classificação para o Manchester City, mas estão a apenas um ponto da equipa de Pep Guardiola e, em caso de vitória, voltam a saltar para o primeiro lugar, embora fiquem novamente com mais dois jogos do que os Citizens.

Por outro lado, o Chelsea vem de uma sequência terrível de nove jogos sem vencer em todas as competições e desespera por pontos. Temos, portanto, todos os ingredientes para um grande dérbi nos Emirates que poderá acompanhar esta noite no AO VIVO do Maisfutebol.

Vamos também ter três jogos antecipados da 33.ª jornada liga espanhola, com Barcelona e Real Madrid a entrarem em campo. Os catalães, cada vez mais perto do título, recebem o Osasuna às 18h30, enquanto os merengues vão a San Sebastian defrontar a Real Sociedade às 21h00.

Na liga francesa também se joga mais um jogo da 33.ª jornada com o Toulouse a receber o Lens às 20hh00.

Destaque ainda para um jogo das meias-finais da Taça da Alemanha entre o Freiburgo e o Leipzig, marcado para as 19h45.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Premier League

Arsenal-Chelsea, 20h00

Liga espanhola

Almeria-Elche, 18h30

Barcelona-Osasuna, 18h30

Real Sociedad-Real Madrid, 21h00

Liga francesa

Toulouse-Lens, 20h00

Taça da Alemanha

Freiburgo-Leipzig, 19h45