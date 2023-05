A jornada 32 da Liga prossegue este sábado, a antepenúltima, e a primeira em que pode haver campeão.

A hora das decisões aproxima-se, e na luta pelo título o Benfica entra em campo às 18h00, no Algarve, diante do Portimonense.

Mas há outras lutas. A da Europa, por exemplo: Vizela e Famalicão defrontam-se antes, às 15h30. À mesma hora, o Paços de Ferreira tenta salvar-se dos lugares de despromoção, em casa do Desportivo de Chaves.

À noite, às 20h30, o Sporting, já com a vida praticamente resolvida, recebe um Marítimo que está na luta pela permanência com os pacenses.

De manhã, diga-se, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fala aos jornalistas na antevisão ao encontro diante do Casa Pia (12h00).

Na Alemanha a luta pelo título também está ao rubro e tem este sábado mais dois capítulos: às 14h30, o líder Bayern Munique, de João Cancelo, joga com o Schalke. Logo atrás segue o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, que às 17h30 tem o clássico diante do Borussia Monchengladbach.

Em Inglaterra, joga o Manchester United: a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe a armada lusa do Wolverhampton às 15h00, em Old Trafford. Uma hora antes, o Fulham, de Marco Silva, João Palhinha e Cédric Soares, mede forças com o Southampton.

No andebol, é dia de jogo grande. O FC Porto joga em casa com o Sporting (18h00), numa partida que opõe o segundo classificado ao líder do campeonato, respetivamente, e que pode ser decisivo para as contas do título. Antes, às 13h00, o Benfica defronta na Luz o Belenenses.

Ainda por cá, prossegue o Rali de Portugal.

TUDO O QUE VAI ACONTECER ESTE SÁBADO

Futebol

I Liga, 32.ª jornada, até 15:

Vizela - Famalicão, 15:30 (SportTV2)

Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 15:30 (SportTV3)

Portimonense - Benfica, 18:00 (SportTV1)

Sporting - Marítimo, 20:30 (SportTV2).

II Liga, 32.ª jornada, até 15:

BSAD - Mafra, 11:00 (SportTV1)

Feirense - Benfica B, 14:00 (SportTV+).

Liga francesa, 35.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Estrasburgo - Nice, 16:00

Paris Saint-Germain - Ajaccio, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã, 32.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Bayern Munique - Schalke 04, 14:30 (Eleven 4)

Union Berlim - Friburgo, 14:30

Eintracht Frankfurt - Mainz, 14:30

Wolfsburgo - Hoffenheim, 14:30

Bochum - Augsburgo, 14:30

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 35.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

Salernitana - Atalanta, 14:00 (SportTV6)

Spezia - AC Milan, 17:00 (SportTV6)

Inter Milão - Sassuolo, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 34.ª jornada, até 15 (horas de Lisboa):

Real Sociedad - Girona, 13:00 (Eleven 2)

Osasuna - Almeria, 15:15

Villarreal - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 2)

Real Madrid - Getafe, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa, 36.ª jornada, até 15:

Leeds - Newcastle, 12:30 (Eleven 1)

Aston Villa - Tottenham, 15:00 (Eleven 3)

Chelsea - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 2)

Crystal Palace - Bournemouth, 15:00

Manchester United - Wolverhampton, 15:00 (Eleven 1)

Southampton - Fulham, 14:00.

Liga feminina, 21.ª jornada, até 14:

Albergaria - Sporting, 15:00.

Futsal

Liga, play-off, quartos de final, 1.º jogo:

Fundão - Sporting de Braga, 17:45

Caxinas - Sporting, 18:30 (Canal 11)

Quinta dos Lombos - Benfica, 20:30 (Canal 11).

Andebol

Nacional, 23.ª jornada:

Benfica - Belenenses, 13:00 (BTV)

Póvoa - Vitória de Setúbal, 16:30

ABC Braga/UMinho - Maia/UMaia, 17:00

FC Porto - Sporting, 18:00 (Porto Canal e Sporting TV)

Académico de Viseu - Águas Santas, 18:00

Avanca - FC Gaia, 18:00.

Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Póvoa - Benfica, 15:00 (RTP2)

Ovarense - Oliveirense, 16:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Valongo - Óquei de Barcelos, 15:00

HC Braga - Benfica, 21:00.

Ténis

Masters 1000 de Roma, segunda ronda

Stefanos Tsitsipas-Nuno Borges, 13:00

Automobilismo

Prossegue Rali de Portugal, 4.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis e 5.ª prova do Mundial de ralis (WRC), até 14.

Motociclismo

MotoGP: Prossegue Grande Prémio de França, 5.ª prova do Mundial, em Le Mans, até 14.

Moto3, treinos livres, às 07:40 (SportTV5)

Moto2, treinos livres, às 08:25 (SportTV5)

MotoGP, treinos livres, às 09:10 (SportTV5)

MotoGP, qualificações, às 09:50 (SportTV5)

Moto3, qualificações, às 11:50 (SportTV5)

Moto2, qualificações, às 12:45 (SportTV5)

MotoGP, corrida sprint, às 14:00 (SportTV5).