Esta sexta-feira é dia da 13.ª etapa na Volta a Itália, o Giro, na qual o ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) defende a camisola rosa da geral, na tirada de 192 quilómetros que liga Cervia a Monselice.

No futebol, é lançada a quarta jornada da I Liga, com destaque para as antevisões dos treinadores de Sporting e FC Porto, respetivamente Rúben Amorim e Sérgio Conceição, ao clássico de sábado, em Alvalade. O técnico leonino faz a antevisão pelas 18h30 e Conceição fala às 12h30.

Em campo, arranca a sexta jornada da II Liga, com um duelo com história no futebol português, entre dois clubes nortenhos: o Leixões recebe o Varzim, às 20 horas. Ainda em Portugal, mais cedo, dois duelos da quinta jornada da Liga Revelação: Sp. Braga-Rio Ave (11h00) e Portimonense-Sporting (15h00). Há também um Felgueiras 1932-Brito, para o Campeonato de Portugal (20h15).

Em França, dois jogos da sétima jornada: o Dijon-Rennes (18h00) e o Nice-PSG (20h00). Em Inglaterra, duelo entre Derby e Watford (19h45), para a quinta jornada da II Liga, o Championship.

Nas modalidades com bola, o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de andebol tem um Sporting-Boa Hora, às 21 horas.