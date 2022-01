Esta segunda-feira traz futebol em solo português logo pela manhã.

No Seixal, os sub-23 do Benfica recebem o Leixões, logo pelas 11h00, para definirem que vai chegar à liderança da tabela. Ao início da tarde, o Estoril visita o Sp. Braga na Cidade Desportiva.

Nos escalões inferiores, há duelo em Santarém, entre o União local e o Vit. Setúbal. Este jogo pode funcionar como aperitivo como outro dos jogos da tarde, na II Liga, com a receção do Ac. Viseu ao Sp. Covilhã. Já em Matosinhos, ao início da noite, Leixões e Chaves medem forças, tendo no horizonte a possibilidade de galgar lugares na tabela.

Decorrem ainda mais dois jogos dos oitavos de final da CAN, depois de o Burkina Faso e a Tunísia terem garantido a presença nos «quartos» este domingo.

Esta segunda-feira de manhã, decorre ainda o julgamento do caso «E-toupeira», que tem como arguidos o antigo braço direito de Luís Filipe Vieira no Benfica, Paulo Gonçalves, e dois funcionários judiciais de Guimarães, acusados de passar informações sob segredo de justiça ao ex-assessor jurídico encarnado.

Acontece também a audiência preliminar do futebolista do Man. City Benjamin Mendy, acusado de violação e abuso sexual.

Ao final da tarde, a Assembleia-Geral extraordinária da Benfica SAD servirá para deliberar sobre a recomposição dos cargos sociais do conselho de administração, do conselho fiscal e da mesa da AG e eleição dos membros para os respetivos órgãos para o mandato 2021/25.

Liga 3, 16.ª jornada.

U. Santarém - V. Setúbal, 13h00

II Liga, 19.ª jornada:

Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 15:30

Leixões - Desportivo de Chaves, 20:15 (SportTV1)

Liga Revelação, 2.ª fase, apuramento de campeão:

Benfica - Leixões, 11:00

Sporting de Braga - Estoril Praia, 15:00

Taça das Nações Africanas (CAN), oitavos de final:

(Jogo 4) Guiné Conacri - Gâmbia, 16:00

(Jogo 3) Camarões - Comores, 19:00