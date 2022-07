Um dia depois da apresentação do FC Porto frente ao Monaco, este domingo será a vez do Sporting também apresentar-se diante dos seus sócios e adeptos, no Estádio de Alvalade, na disputa do Troféu Cinco Violinos, frente aos espanhóis do Sevilha de Julen Lopetegui. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol com início marcado para as 19h45.

Uma oportunidade para ver a nova equipa de Ruben Amorim que, até ao início da nova época, tem apenas mais um «teste», frente ao Wolverhampton de Bruno Lage, a 30 de julho, no Estádio do Algarve.

A visita da equipa de Julen Lopetegui a Alvalade vai permitir aos leões reencontrar Marco Acuña e Gudelj, bem como outros jogadores que já passaram por Portugal, como são os casos de Marcão, Óliver Torres ou Jesus Corona.

Antes de Alvalade, o Estoril também vai a jogo, com mais um teste frente ao Fulham de Marco Silva, marcado para as 18h00, para o Estádio António Coimbra da Mota.

Mais cedo ainda, na próxima madrugada, também poderá acompanhar (ou rever) vários embates entre grandes emblemas da Europa, quase todos realizados nos Estados Unidos, com destaque para o dérbi londrino entre Arsenal e Chelsea (1h00) e também para o clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona (4h00).

Do futebol aceleramos para a Fórmula 1, mais precisamente para o Grande Prémio de França, em Le Castellet, com início marcado para as 14h00. Charles Leclerc, da Ferrari, a jogar em casa, parte da pole position, à frente dos Red Bulls de Max Verstappen e Sergio Perez.

Este domingo também termina a Volta à França, já com Jonas Vingegaard como virtual vencedor, com a realização da 21.ª e última etapa, em Paris, com 115,6 kms a ligarem La Défense aos Campos Elísios.

Os que pode ver este domingo

Bayern Munique-Manchester City, 00h00

Arsenal-Chelsea, 01h00

Real Madrid- Barcelona, 4h00

Espanhol-Lille, 9h30

Estoril Praia, Por - Fulham, Ing, 18h00

Cinco Violinos: Sporting- Sevilha, 19h45 (Sport TV1)

Brasileirão:

Botafogo-Athletico Paranaense, 1h00

Avai-Flamengo, 15h00

Fluminense-Bragantino, 20h00

Juventude-Ceará, 20h00

Palmeiras-Internacional, 20h00

At. Goiás-América Mineiro, 22h00

At. Mineiro-Corinthians, 22h00

Fortaleza-Santos, 23h00