Depois dos compromissos europeus, a sexta jornada da Liga inicia-se já esta sexta-feira, no Algarve: Portimonense e Santa Clara medem forças a partir das 20h15.

Na II Liga, tem início também a sexta ronda, com um Sp. Covilhã-Penafiel, a partir das 18h00.

Ainda por cá, realiza-se a Assembleia-Geral extraordinária do Benfica, para discutir e deliberar sobre o modo de votação e apreciar a proposta de regulamento eleitoral para as eleições de 9 de outubro, entre outros assuntos, no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, às 20h30.

Lá por fora, há vários jogos nos principais campeonatos da Europa.

OS JOGOS DO DIA:

I Liga, 6.ª jornada:

Portimonense - Santa Clara, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 6.ª jornada:

Sporting da Covilhã - Penafiel, 18:00 (SportTV+).

Liga francesa, 6.ª jornada:

Estrasburgo - Metz, 20:00 (Eleven 3).

Liga alemã, 5.ª jornada:

Hertha Berlim - Greuther Fürth, 19:30 (Eleven 2).

Liga italiana, 4.ª jornada:

Sassuolo - Torino, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa, 5.ª jornada:

Newcastle - Leeds, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola, 5.ª jornada:

Celta de Vigo - Cádiz, 20:00 (Eleven 1).