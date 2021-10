Tem início esta quinta-feira a terceira eliminatória da Taça de Portugal, com três jogos no menu. O dia de Prova Rainha arranca às 18h00, com a receção da Académica ao Famalicão.

Pouco depois, às 18h45, o FC Porto joga em Massamá frente ao Sintrense, ao passo que o Sporting defronta no Restelo o Belenenses a partir das 20h45 (transmissão na TVI), num dérbi a fazer lembrar outros tempos.

Refira-se ainda que Jorge Jesus fará a antevisão ao duelo do Benfica na Trofa a partir das 14h00.

Em França, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes e Danilo, recebe o Angers, a partir das 20h00, na partida que dá o pontapé de saída na jornada dez da Ligue 1.

Os jogos desta sexta-feira:

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória:

Académica (II) – Famalicão (I), 18:00 (Canal 11)

Sintrense (CP) – FC Porto (I), 18:45 (Complexo Desportivo do Real Sport Clube, SportTV1)

Belenenses (CP) – Sporting (I), 20:45 (TVI).

Liga francesa, 10.ª jornada:

Paris Saint-Germain - Angers, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 8.ª jornada:

Hoffenheim - Colónia, 19:30 (Eleven 2).