Terça-feira, 26 de outubro, dia de Taça da Liga. Às 19h00, o FC Porto joga nos Açores, frente ao Santa Clara, ao passo que o Sporting recebe o Famalicão às 21h15.

Lá fora, em Inglaterra, também é dia de Taça da Liga. Arsenal (de Nuno Tavares e Cédric) e Chelsea entram em ação, frente a Leeds e Southampton, respetivamente.

Na Alemanha, realiza-se a segunda eliminatória da Taça. O Leipzig, de André Silva, joga em Babelsberg a partir das 17h30, enquanto que o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, recebe o Ingolstadt às 19h00.

Por Itália, joga-se a décima jornada da Serie A: às 19h45, o Milan, de Rafael Leão, defronta o San Siro o Torino.

No futebol feminino, a Seleção Nacional realiza mais um jogo de qualificação para o Mundial de 2023: a partir das 16h00, a equipa das quinas mede forças com a Bulgária.

No andebol, o Benfica e Sporting entram em ação na Liga Europeia: os encarnados com a receção ao Chekhovskie Medvedi (19h45), os leões com a deslocação ao terreno do Grundfos Tatabanya (17h45).

No basquetebol, também é dia de o Sporting entrar em ação, para a Taça da Europa: jogo ante o Ionikos, a partir das 20h30.

No hóquei em patins, o Sporting defronta o Turquel às 21h00, ao passo que o FC Porto joga à mesma hora frente ao Juventude de Viana.

Os jogos desta terça-feira:

Taça da Liga, 3.ª fase, 2.ª jornada:

Santa Clara - FC Porto, 18:00 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV2)

Sporting - Famalicão, 21:15 (SportTV1).

Taça da Liga inglesa, oitavos de final:

Arsenal - Leeds, 19:45 (SportTV6)

Chelsea - Southampton, 19:45 (SportTV3)

Queens Park Rangers - Sunderland, 19:45.

Jogo da seleção portuguesa feminina, de qualificação para o Mundial feminino 2023:

Bulgária - Portugal, 16:00 (Canal 11).

Taça da Alemanha, 2.ª eliminatória:

Prussia Münster - Hertha Berlim, 17:30

Babelsberg - Leipzig, 17:30

Hoffenheim - Holstein Kiel, 17:30

Borussia Dortmund - Ingolstadt, 19:00 (SportTV5)

Osnabruck - Friburgo, 19:45

Mainz - Arminia Bielefeld, 19:45.

Liga espanhola, 11.ª jornada:

Alavés - Elche, 18:00 (Eleven 1)

Espanyol - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven 1)

Villarreal - Cádiz, 20:30 (Eleven 2).

Liga italiana, 10.ª jornada:

Spezia - Génova, 17:30

Veneza - Salernitana, 17:30 (SportTV6)

AC Milan - Torino, 19:45 (SportTV4).