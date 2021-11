Esta terça-feira, termina a fase de apuramento para o Mundial 2022 da zona europeia. Discutem-se as últimas vagas de qualificação direta e play-offs, com sete jogos no menu.

No escalão de sub-21, a Seleção Nacional enfrenta mais um desafio na qualificação para o Euro 2023, a partir das 19h15, no Estádio de São Luís.

Voltando ao Mundial 2022, há um superclássico das Américas na zona sul-americana: a partir das 23h30, a Argentina, de Otamendi, recebe o Brasil. Antes, às 23h00, a Colômbia, de Luis Díaz, joga com o Paraguai.

No hóquei em patins, e depois da vitória na estreia ante a Alemanha, Portugal joga o segundo jogo no Europeu da modalidade, frente à França, a partir das 21h45.

No andebol, o Benfica estará em ação frente ao Cocks, da Finlândia: os encarnados entram em campo às 17h45.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona europeia:

Grupo D:

Finlândia - França, 19:45 (SportTV1)

Bósnia e Herzegovina - Ucrânia, 19:45 (SportTV2)

Grupo E:

País de Gales - Bélgica, 19:45 (SportTV4)

República Checa - Estónia, 19:45

Grupo G:

Gibraltar - Letónia, 19:45

Montenegro - Turquia, 19:45

Países Baixos - Noruega, 19:45 (SportTV3).

Jogo da seleção portuguesa de sub-21 da fase de qualificação para o Euro2023:

Grupo D:

Portugal - Chipre, 19:15 (Estádio de São Luís, Canal 11).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana:

Bolívia - Uruguai, 20:00

Venezuela - Peru, 21:00

Colômbia - Paraguai, 23:00 (SportTV2)

Argentina - Brasil, 23:30 (SportTV1)

Chile - Equador, 00:15 (dia 17 em Lisboa, SportTV5).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022:

Grupo A:

Argélia - Burkina Faso, 16:00

Grupo B:

Tunísia - Zâmbia, 19:00

Mauritânia - Guiné-Equatorial, 19:00

Grupo C:

Libéria - República Centro Africana, 16:00

Nigéria - Cabo Verde, 16:00 (SportTV1)

Grupo D:

Moçambique - Malawi, 13:00 (SportTV2)

Camarões - Costa do Marfim, 19:00 (SportTV5)

Grupo F:

Egito - Gabão, 13:00 (SportTV1)

Líbia - Angola,13:00 (SportTV3)

Grupo I:

Marrocos - Guiné Conacri, 19:00.