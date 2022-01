Esta terça-feira é um dia calmo no panorama desportivo.

Os portugueses do Lille entram em ação às 20h00, no terreno do Lens, em jogo dos 16-avos de final da Taça de França. O campeão gaulês deve apresentar-se com várias alterações, já que alguns jogadores estão de fora por covid-19.

Em Espanha, o Espanhol de Raúl de Tomas viaja até ao reduto do Ponferradina, em jogo da Copa do Rei.

No ténis, prosseguem o ATP Cup, o Torneio de Melbourne e o Torneio Adelaide, na Austrália.

No Dakar, cumpre-se a terceira etapa, que liga Al Artawiyah a Al Qaysumah (555 km).

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Taça de Espanha, 16 avos de final:

Ponferradina-Espanyol, 20h00 (SportTV1)

Taça de França, fase final, 16 avos de final:

Lens-Lille, 20h00