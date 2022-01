Este domingo, dia 16 de janeiro, prossegue a 18.ª jornada da Liga, com mais quatro jogos em cartaz.

Santa Clara e Tondela abrem o dia às 15h30 (14h30 nos Açores), e de seguida o Sporting joga em Vizela, a partir das 18h30. Meia-hora depois, dá-se o apito inicial na partida entre o Famalicão e o Paços de Ferreira, e às 20h30 joga-se o Belenenses-FC Porto.

Destaque para leões e dragões, que podem fugir ainda mais ao rival Benfica em caso de triunfo nos respetivos desafios.

Mas há mais.

Em Espanha (na verdade na Arábia Saudita), disputa-se a final da Supertaça, entre o Athletic Bilbao e o Real Madrid. O encontro tem início marcado para as 18h30.

Em Itália, a receção da Roma, de Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, ao Cagliari é o aperitivo para o duelo grande entre Atalanta e Inter de Milão, a fechar a noite. Já em Inglaterra, o Liverpool, de Diogo Jota, recebe o Brentford à tarde, a partir das 14h00.

Em França, diga-se, também é dia de jogo grande: o Lille, de Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló, defronta às 19h45 o Marselha, no Vélodrome.

No andebol, a Seleção Nacional faz o segundo jogo na fase de grupos do Europeu, frente à anfitriã Hungria: é a partir das 17h00, com transmissão na RTP.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 18.ª jornada:

Santa Clara - Tondela, 14:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV1)

Vizela - Sporting, 18:00 (SportTV2)

Famalicão - Paços de Ferreira, 18:30 (SportTV4)

Belenenses SAD - FC Porto, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 18.ª jornada:

Nacional - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Liga italiana, 22.ª jornada:

Sassuolo - Verona, 11:30 (SportTV2)

Veneza - Empoli, 14:00 (SportTV5)

Roma - Cagliari, 17:00 (SportTV5)

Atalanta - Inter Milão, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, jogo antecipado da 21.ª jornada:

Elche - Villarreal, 13:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 19.ª jornada:

Augsburgo - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven 1)

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth, 16:30 (Eleven 3).

Liga inglesa, 22.ª jornada:

Liverpool - Brentford, 14:00 (SportTV2)

West Ham - Leeds, 14:00 (SportTV3)

Liga francesa, 21.ª jornada:

Rennes - Bordéus, 12:00 (Eleven 1)

Lorient - Angers, 14:00 (Eleven 4)

Mónaco - Clermont, 14:00 (Eleven 2)

Reims - Metz, 14:00 (Eleven 5)

Estrasburgo - Montpellier, 14:00 (Eleven 3)

Troyes - Lyon, 16:05 (Eleven 2)

Marselha - Lille, 19:45 (Eleven 2).

Taça de Espanha, oitavos de final, 1.ª mão:

Atlético Baleares - Valência, 11:00 (SportTV3).

Taça das Nações Africanas (CAN), fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo E:

Costa do Marfim - Serra Leoa, 16:00

Argélia - Guiné Equatorial, 19:00

Grupo F:

Gâmbia - Mali, 13:00

Tunísia - Mauritânia, 16:00.

Supertaça de Espanha, final, no Estádio King Fahd International:

Athletic Bilbau - Real Madrid, 21:30 locais (18:30 em Lisboa, Eleven 1).