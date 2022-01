Esta segunda-feira termina a 18.ª jornada da Liga, com um duelo a preto e branco: Portimonense e Vitória de Guimarães defrontam-se no Algarve a partir das 20h15.

Na II Liga, o cartaz promete dos jogos, ambos às 18h00: Académica-Rio Ave e Farense-Leixões.

Em Itália, é dia de jornada na Serie A: às 17h30, o Milan de Rafael Leão recebe o Spezia, com hipóteses de ultrapassar o rival Inter. À mesma hora, o Nápoles, de Mário Rui, joga em Bolonha.

É também dia de gala The Best, que vai distinguir os melhores do futebol no ano de 2021: Mehdi Taremi, do FC Porto, está nomeado para o prémio Puskas, de melhor golo, e Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Bruno Fernandes integram a lista dos 23 jogadores mais votados para o onze mundial de 2021.

Esta segunda-feira marca também o início do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada de ténis, que conta com a participação de João Sousa.

Os jogos desta segunda-feira:

I Liga, 18.ª jornada:

Portimonense - Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 18.ª jornada, até 18:

Académica - Rio Ave, 18:00 (SportTV+)

Farense - Leixões, 18:00.

Liga italiana, 22.ª jornada:

Bolonha - Nápoles, 17:30 (SportTV4)

AC Milan - Spezia, 17:30 (SportTV2)

Fiorentina - Génova, 19:45 (SportTV2).

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A:

Cabo Verde - Camarões, 16:00

Burkina Faso - Etiópia, 16:00.