Esta sexta-feira, treinadores de Benfica e Sporting fazem a antevisão à final da Taça da Liga, agendada para sábado. Nélson Veríssimo fala aos jornalistas às 13h00, no Seixal, ao passo que a confrência de Ruben Amorim está agendada as 18h00, em Alvalade.

Na II Liga, dois jogos em agenda: às 18h00, o Farense recebe no Algarve o Estrela da Amadora, enquanto o Trofense joga em casa com o líder Benfica B a partir das 20h15.

Na América do Sul, a Colômbia, dos portistas Luis Díaz e Uribe, recebe o Peru às 21h00, em jogo da qualificação para o Mundial 2022. Às 22h00, joga-se o Venezuela-Bolívia.

No futsal, Portugal defronta a Ucrânia às 19h30 (RTP2), em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos do Europeu da modalidade.

No ténis, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev disputam a segunda meia-final de singulares masculinos do Open da Austrália. O encontro tem início marcado na Rod Laver Arena para as 08h30, mas dependerá sempre da duração do jogo anterior, entre Rafael Nadal e Matteo Berrettini.

No futsal, Portugal defronta a Ucrânia às 19h30 (RTP2), em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos do Europeu da modalidade.

Por fim, no basquetebol, o FC Porto recebe o Illiabum às 20h30, numa partida a contar da 18.ª jornada da fase regular do campeonato.

Os jogos desta sexta-feira:

II Liga, jogos antecipados da 20.ª jornada:

Farense - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV+)

Trofense - Benfica B, 20:15 (SportTV1).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana, 15.ª jornada (horas de Lisboa):

Colômbia - Peru, 21:00 (SportTV2)

Venezuela - Bolívia, 22:00.

Taça de França, oitavos de final, até 31 (horas de Lisboa):

Nantes - Brest, 20:00.