Esta quinta-feira, temos duelo português de acesso à final da Taça das Nações Africanas: a partir das 19h00, os Camarões, de António Conceição, defrontam o Egito, de Carlos Queiroz, nas meias-finais da prova.

Por cá, é dia de futebol na II Liga. Trofense e FC Porto B defrontam-se a partir das 18h00, em jogo atrasado da 18.ª jornada, e às 20h15, o Farense recebe a Académica, em jogo atrasado da 17.ª jornada.

Em Espanha, jogam-se os quartos de final a Taça do Rei. Às 19h00, a Real Sociedad recebe o Betis, de Rui Silva e William Carvalho. Também no País Basco, o Athletic Bilbau mede forças com o Real Madrid às 20h30.

Esta quinta-feira marca também o início do Mundial de Clubes, com o jogo da primeira ronda entre o Al Jazira e o Pirae, às 16h30.

Os jogos desta quinta-feira:

II Liga, jogo em atraso da 17.ª jornada:

Farense – Académica, 20:15 (SportTV1).

II Liga, jogo em atraso da 18.ª jornada:

Trofense - FC Porto B, 18:00 (SportTV+).

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), nos Camarões, até 06 (horas de Lisboa).

Meias-finais:

Jogo 14: Camarões - Egito, 19:00 (Canal 11).

Taça de Espanha, quartos de final (horas de Lisboa):

Real Sociedad - Betis, 19:00 (SportTV3)

Athletic Bilbau - Real Madrid, 20:30 (SportTV2).

Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, até 12 (horas de Lisboa):

1.ª ronda:

Al Jazira, EAU - Pirae, Tah, 16:30.