Esta sexta-feira, a Seleção Nacional joga a presença na final do Campeonato Europeu de futsal: a partir das 19h00, Portugal defronta a Espanha nas meias-finais, com transmissão na RTP1.

Na China, têm início os Jogos Olímpicos de Inverno, que conta com a participação de vários atletas portuguesas. A cerimónia de abertura está agendada para as 12h00 (RTP2).

Por cá, temos jogo grande na II Liga: Benfica B e Casa Pia, os dois primeiros classificados da II Liga, defrontam-se no Seixal, a partir das 18h00.

Em Inglaterra, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe o Middlesbrough, numa partida a contar para a quarta ronda da Taça de Inglaterra.

No basquetebol, o FC Porto joga em casa do Lusitânia, a partir das 21h30, num encontro da 19.ª jornada do campeonato nacional.

Os jogos desta sexta-feira:

II Liga, 21.ª jornada, até 08:

Benfica B - Casa Pia, 18:00 (BTV).

Taça de Inglaterra, 4.ª ronda, até 06:

Manchester United - Middlesbrough, 20:00 (SportTV1).

Liga espanhola, 23.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa):

Getafe - Levante, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 21.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Hertha Berlim - Bochum, 19:30 (Eleven 2).

Liga francesa, 23.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Marselha - Angers, 20:00 (Eleven 3).