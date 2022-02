Abel Ferreira vai conhecer esta quarta-feira o adversário da final do Mundial de Clubes e pode ser um português. O Al Hilal de Leonardo Jardim disputa a vaga no derradeiro jogo com o Chelsea, às 16h30.

Em Inglaterra, é também um dia muito movimentado com mais quatro jogos da 24.ª jornada da Premier League, com destaque para o Manchester City dos protugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que recebem o Brentford no Etihad.

Em Espanha, França e Itália prosseguem os encontros das respetivas Taças.

No basquetebol, há dérbi da capital. Sporting e Benfica medem forças no João Rocha, numa partida da sexta jornada da segunda ronda do grupo K da FIBA Europe Cup, a Taça da Europa.

Agenda desta quarta-feira:

Mundial de Clubes, meia-final:

Al-Hilal - Chelsea 16:30.

Liga 3:

Oriental - Amora, 11:00.

Oliveira do Hospital - Vitória de Setúbal, 14:30.

Lourosa - São João de Vêr, 15:00.

Campeonato de Portugal, 1.ª fase, jogo em atraso da 13.ª jornada:

Série F: Esperança Lagos - Juventude, 17:00

Liga feminina, 2.ª fase, manutenção/descida, jogo em atraso da 3.ª jornada:

Gil Vicente - Condeixa, 15:00

Campeonato Nacional de Juvenis, 2.ª fase, manutenção/descida, jogo em atraso da 8.ª jornada:

Anadia - Lourosa, 20:00

Taça de Espanha, meias-finais, 1.ª mão:

Rayo Vallecano - Betis, 20:00 (SportTV4)

Taça de França, fase final, quartos de final:

Bergerac - Versalhes, 17:30

Nice - Marselha, 20:15.

Taça de Itália, quartos de final:

AC Milan - Lazio, 20:00

Liga inglesa, 24.ª jornada:

Manchester City - Brentford, 19:45 (SportTV1)

Norwich - Crystal Palace, 19:45

Tottenham - Southampton, 19:45 (SportTV2)

Aston Villa - Leeds, 20:00 (SportTV4)

Hóquei em patins, Taça de Portugal, jogo em atraso dos 16 avos de final:

Escola Livre de Azeméis - Póvoa, 21:15

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 17.ª jornada:

Valongo - Juventude de Viana, 21:00

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 5.ª jornada:

Vojvodina Novi Sad, Ser - Berlim Recycling Volleys, Ale, 18:00 locais (17:00 em Lisboa, SportTV3)

Taça Challenge, quartos de final, 2.ª mão:

Volley Ljubljana, Slo - Fonte do Bastardo, Por, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Taça de Portugal, jogo em atraso dos oitavos de final:

Santo Tirso - São Mamede, 20:45