Este domingo prossegue a 22.ª jornada da Liga, com três jogos em perspetiva. Às 15h30, temos duelo minhoto entre Famalicão e Moreirense. Às 18h, o Vitória de Guimarães defronta em Lisboa o Belenenses, e a fechar o dia, às 20h30, há novo duelo minhoto, entre Vizela e Gil Vicente.

Na II Liga teremos quatro jogos, com destaque para a visita do Benfica B ao terreno do Sp. Covilhã, às 14h00: em caso de vitória, os encarnados voltam a igualar o Casa Pia no topo da classificação.

Lá fora também é dia de muito futebol.

Em Inglaterra, o dia começa às 14h00, com a visita do Liverpool de Diogo Jota a Burnley, e com a receção do Tottenham à armada lusa do Wolverhampton, orientada por Bruno Lage.

Em Espanha, teremos em ação o Valência, de Guedes e Thierry, o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, e o Granada, de Domingos Duarte. O dia fecha com o dérbi catalão entre o Espanhol e o Barcelona, às 20h00.

Na Alemanha, o Dortmund de Guerreiro joga em Berlim frente ao União, ao passo que em Itália o dia é de emoções fortes: às 11h00, o Milan, de Rafael Leão, pode subir à liderança em caso de vitória frente à Sampdoria, e às 17h00 a Roma de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira visita o terreno do Sassuolo. O dia termina com o prato forte, o duelo entre a Atalanta e a Juventus.

É ainda de Super Bowl, no SoFi Stadium: a partida entre os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals tem início marcado para as 23h30, com transmissão na Eleven1.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 22.ª jornada, até 14:

Famalicão - Moreirense, 15:30 (SportTV1)

Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 18:00 (SportTV1)

Vizela - Gil Vicente, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 22.ª jornada, até 14:

Nacional - Penafiel, 11:00 (SportTV1)

Sporting da Covilhã - Benfica B, 14:00 (SportTV3)

Varzim - Leixões, 16:00 (SportTV+)

Farense - Académico de Viseu, 19:30 (Canal 11).

Liga francesa, 24.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):

Mónaco - Lorient, 12:00 (Eleven 3)

Angers - Estrasburgo, 14:00 (Eleven 3)

Brest - Troyes, 14:00 (Eleven 5)

Clermont - Saint-Étienne, 14:00

Nantes - Reims, 14:00 (Eleven 4)

Lens - Bordéus, 16:05 (Eleven 3)

Metz - Marselha, 19:45 (Eleven 2).

Liga alemã, 22.ª jornada (horas de Lisboa):

Union Berlim - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 2)

Hoffenheim - Arminia Bielefeld, 16:30 (Eleven 2).

Liga inglesa, 25.ª jornada:

Burnley - Liverpool, 14:00 (SportTV4)

Newcastle - Aston Villa, 14:00

Tottenham - Wolverhampton, 14:00 (SportTV2)

Leicester - West Ham, 16:30 (SportTV2).

Liga italiana, 25.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

AC Milan - Sampdoria, 11:30 (SportTV2)

Empoli - Cagliari, 14:00

Génova - Salernitana, 14:00

Verona - Udinese, 14:00

Sassuolo - Roma, 17:00 (SportTV3)

Atalanta - Juventus, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 24.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):

Alavés - Valência, 13:00 (Eleven 1)

Levante - Betis, 15:15 (Eleven 1)

Real Sociedad - Granada, 17:30 (Eleven 1)

Espanyol - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 1).