Esta sexta-feira tem início mais uma jornada da Liga, no caso a 25.ª. A partir das 20h15, o Gil Vicente recebe o Estoril em Barcelos.

Em Itália, o Inter de Milão recebe o Salernitana às 19h45. Em caso de triunfo, os nerazzurri sobem à liderança da Serie A.

Já em França, o Lyon, de Anthony Lopes, joga em Lorient, ao passo que em Espanha o Sevilha defronta o Alavés.

De resto, vários treinadores da Liga fazem as respetivas antevisões aos jogos da ronda. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fala à imprensa às 14h00, ao passo que o técnico do Benfica, Nélson Veríssimo, presta declarações aos jornalistas às 14h30.

É também dia do início dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que decorrem em Pequim. A cerimónia de abertura está agendada para as 12h00, com transmissão na RTP2.