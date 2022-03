Este sábado prossegue a 25.ª jornada da Liga, com três jogos em cartaz. No Bessa, Boavista e Sp. Braga medem forças às 15h30. Depois, às 18h00, é a vez do Benfica entrar em campo, frente ao Portimonense. O dia fecha às 20h30, com a receção do Sporting ao Arouca.

De resto, é também dia de eleições no Sporting e no Vitória de Guimarães.

No caso dos leões, são candidatos Frederico Varandas (Lista A), Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C). Nos vitorianos, concorrem Miguel Pinto Lisboa, Alex Costa e António Miguel Cardoso.

Em Inglaterra, a armada lusa do Wolverhampton, liderada por Bruno Lage, recebe o Crystal Palace às 15h00. Mais tarde, o Liverpool, de Diogo Jota, defronta o West Ham.

Já em Itália, a Roma de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira tem um duro teste na receção à Atalanta, a partir das 17h00.

Na Bundesliga, Bayern Munique e Bayer Leverkusen medem forças às 14h30, num dos jogos da jornada, e à mesma hora, o Leipzig de André Silva recebe o Friburgo.

Em Espanha, o Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia joga no Mestalla com o Granada de Domingos Duarte e Luís Maximiano (17h30), enquanto o líder Real Madrid pode alargar a vantagem para o Sevilha se vencer a Real Sociedad, às 20h00.

Por sua vez, em França o PSG de Nuno Mendes e Danilo tem uma deslocação complicada até ao Sul de França para defrontar o Nice, às 20h00.

No basquetebol, há clássico entre o Benfica e o FC Porto, às 16h30, com transmissão na RTP2.

OS JOGOS DESTE SÁBADO:

I Liga, 25.ª jornada, até 07:

Boavista - Sporting de Braga, 15:30 (SportTV1)

Portimonense - Benfica, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Arouca, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 25.ª jornada, até 08:

Académico de Viseu - Estrela da Amadora, 11:00 (SportTV1)

Nacional - Sporting da Covilhã, 14:00 (SportTV+).

Liga inglesa, 28.ª jornada, até 07:

Leicester - Leeds, 12:30 (SportTV2)

Aston Villa - Southampton, 15:00

Burnley - Chelsea, 15:00 (SportTV3)

Newcastle - Brighton, 15:00

Norwich - Brentford, 15:00

Wolverhampton - Crystal Palace, 15:00 (SportTV2)

Liverpool - West Ham, 17:30 (SportTV3).

Liga francesa, 27.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Lens - Brest, 16:00

Nice - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã, 25.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Bayern Munique - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 1)

Leipzig - Freiburgo, 14:30 (Eleven 3)

Wolfsburgo - Union Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt, 14:30

Bochum - Greuther Fürth, 14:30

Estugarda - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven 2).

Liga espanhola, 27.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa):

Osasuna - Villarreal, 13:00 (Eleven 2)

Espanyol - Getafe, 15:15 (Eleven 2)

Valência - Granada, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 28.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Udinese - Sampdoria, 14:00

Roma - Atalanta, 17:00 (SportTV4)

Cagliari - Lazio, 19:45 (SportTV3)