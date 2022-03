Depois do triunfo moralizador diante do Mafra para a Taça de Portugal (3-0), o Tondela volta a jogar em casa, diante do Belenenses, num jogo importantíssimo para as contas de dois «aflitos» e que fecha a 25.ª jornada da Liga.

Um triunfo significaria que os beirões deixavam o antepenúltimo lugar e assumiam o posto acima da linha de água, agora ocupado pelo Arouca. Em caso de vitória, os azuis vão continuar no último lugar, mas encurtam distâncias para os restantes clubes em zona de despromoção.

Na II Liga, o Rio Ave visita o Vilafranquense com a possibilidade de chegar ao segundo lugar, depois da derrota do Benfica B.

Em Espanha e Inglaterra fecha-se também a jornada, com nota para o embate entre Tottenham e Everton, agendado para as 20h00.

Liga, 25.ª jornada:

Tondela - Belenenses SAD, 20:15 (SportTV1)

II Liga, 25.ª jornada:

Vilafranquense - Rio Ave, 18:00 (SportTV+)

Liga Revelação, 2.ª fase, apuramento de campeão, 8.ª jornada:

Leixões - Benfica, 15:00

Estoril Praia - Sporting de Braga, 17:00

Liga espanhola, 27.ª jornada:

Athletic Bilbau - Levante, 20:00 (Eleven 1)

Liga inglesa, 28.ª jornada:

Tottenham - Everton, 20:00 (SportTV2)

Taça de Inglaterra, jogo em atraso da 5.ª ronda:

Nottingham Forest - Huddersfield, 19:30 (SportTV3)

Voleibol

Taça de Portugal feminina, jogo em atraso dos quartos de final:

Sporting - Clube K, 20:00.