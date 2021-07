Este domingo é dia de os denominados três grandes jogarem. O primeiro a entrar em ação é o FC Porto, que defronta o Lille no Algarve a partir das 19h45 (Porto Canal).

Às 20h00, há jogos em Alvalade e na Luz. O Sporting recebe o Lyon (SportTV1), no Troféu Cinco Violinos, e o Benfica mede forças com o Marselha (BTV).

Na Taça da Liga, prosseguem os jogos da primeira fase. A saber:

Penafiel - Moreirense, 11:00 (SportTV1)

Varzim - Rio Ave, 15:30 (SportTV1)

Vilafranquense - Arouca, 17:30

Nacional - Estoril Praia, 18:00

Marítimo - Boavista, 18:00 (SportTV2).

É, também, mais um dia de Jogos Olímpicos. De madrugada os eventos com portugueses são muitos, e prolongam-se pela manhã, com transmissão na Eurosport. A saber:

Hora local (hora de Lisboa).

Equestre (2.º dia) - Ensino, 17:00 (09:00)

Judo (finais) - Joana Ramos (-52 kg) (caso se qualifique) 17:00 (09:00)

Natação - 100 metros costas (qualificação) - Francisco Santos, 19:00 (11:00)

Ginástica artística (qualificação) - Filipa Martins, 20:20 (12:20)

Outras modalidades (no programa do dia): badminton, tiro com arco, basquetebol 3X3, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, canoagem, ciclismo de estrada, mergulho, esgrima, futebol, hóquei, andebol, vela, tiro, Taekwondo, voleibol, polo aquático e halterofilismo.