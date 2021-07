Esta segunda-feira é mais um dia de Jogos Olímpicos, com vários atletas em representação de Portugal em ação. De madrugada os eventos com portugueses são muitos, e prolongam-se pela manhã, com transmissão na Eurosport. A saber:

Judo (finais), Telma Monteiro (-57 kg), (caso se qualifique), 17:00 (09:00)

Natação - 1.500 metros (qualificação) - Diana Durães, Tamila Holub, 19:00 (11:00)

Andebol (2.ª jornada):

Bahrain - Portugal, 19:30 (11:30, RTP2)

Outras modalidades (no programa do dia): badminton, tiro com arco, basquetebol 3X3, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, canoagem, ciclismo de montanha, mergulho, esgrima, hóquei, remo, râguebi, vela, tiro, skate,

Taekondo, voleibol, polo aquático e halterofilismo.

Pode consultar o programa completo dos Jogos em https://olympics.com/tokyo-2020/en/schedule/

--

No futebol, é dia de fecho da primeira fase da Taça da Liga. Vitória de Guimarães e Leixões defrontam-se a partir das 20h15, com transmissão na SportTV1.