O FC Porto continua a estagiar no Algarve e esta quarta-feira realiza mais um particular de pré-época: o adversário é nada mais nada menos do que a Roma, orientada por José Mourinho e que tem Rui Patrício na baliza.

A partida tem início às 20h00 e transmissão no Porto Canal.

Em Tóquio, prosseguem os Jogos Olímpicos, com vários portugueses envolvidos. Alguns entram em ação durante a madrugada, outros num horário mais matinal – a transmissão está a cabo da Eurosport e da RTP2. A saber:

Ciclismo (contrarrelógio) - João Almeida, 15:58 (07:58)

Canoagem - K1 slalom (qualificação) - Antoine Launay, 16:00 (08:00)

Judo (finais) - Bárbara Timo (-70 kg), (caso se qualifique), 17:00 (09:00)

Equestre (grande prémio freestyle individual) - Ensino, 17:30 (09:30)

Natação - 200 metros costas (eliminatórias), Francisco Santos, 19:28 (11:28).

Natação - 200 metros estilos (qualificação) - Gabriel Lopes, 20:05 (12:05)

Natação - 200 metros estilos (qualificação) - Alexis Santos, 20:12 (12:12)

Outras modalidades (no programa do dia): tiro com arco, basquetebol 3X3, ginástica artística, badminton, baseball/softball, basquetebol, voleibol de praia, boxe, mergulho, esgrima, futebol, hóquei, râguebi, remo, ténis, voleibol, polo aquático, ténis, Ténis de mesa e halterofilismo.