Esta quinta-feira, o Santa Clara joga o futuro na Europa: depois da vitória frente ao Shkupi (3-0) na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, os açorianos disputam a segunda mão, a partir das 21h00, com transmissão na SportTV1.

No Jornal das 8 da TVI, destaque para a primeira entrevista de Rui Costa como presidente do Benfica. Vai poder acompanhar tudo aqui no Maisfutebol.

Em Tóquio, prosseguem os Jogos Olímpicos, com vários portugueses envolvidos. Alguns entram em ação durante a madrugada e outros já de manhã. Destaque para Patrícia Sampaio e Jorge Fonseca, no Judo, que caso se qualifiquem, disputam as finais a partir das 09h00.

Tamila Holub, por sua vez, participa na qualificação dos 800 metros livres da natação a partir das 11h00 horas portuguesas. A transmissão, como sempre, está a cabo da Eurosport e da RTP.

Já na madrugada de sexta-feira, teremos mais portugueses em ação:

03h00 – Judo – Categoria +78kg feminina – Rochele Nunes;

03h40 – Atletismo – Eliminatórias dos 100 metros femininos – Lorène Bazolo;

04h05 - Vela – Regatas de Laser Radial feminino – Carolina João;

04h05 – Vela – Regatas de 470 masculino – Pedro Costa e Diogo Costa;

04h05 – Vela – Regatas de 49er masculino – José Costa e Jorge Lima;

06:00 – Canoagem Slalom – Meias-finais de K1 masculino – Antoine Launay;

Também na madrugada de quinta para sexta-feira, realiza-se o draft da NBA: Neemias Queta vai participar e, se for selecionado, torna-se no primeiro português de sempre a jogar na liga norte-americana de basquetebol. A cerimónia tem início à 01h00, com transmissão na SportTV+.