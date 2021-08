Esta terça-feira prosseguem os Jogos Olímpicos. Com o fim da competição a aproximar-se, são menos os portugueses em ação.

A madrugada foi de emoções, com atletas como Nelson Évora, Pedro Pichardo, Teresa Portela e Fernando Pimenta em ação, mas a manhã não traz ação: às 11h00, Luciana Diniz disputa a qualificação em saltos de obstáculos na equitação e às 11h15 decorre a qualificação de Francisco Belo no lançamento do peso. A transmissão, como sempre, está a cabo da RTP e da Eurosport.

No futebol, arranca a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que conta com o Benfica. Os encarnados só jogam na quarta-feira, mas Jorge Jesus e um jogador fazem a antevisão à partida frente ao Spartak de Moscovo às 15h00, seguido de um treino às 16h00.

Há vários jogos dessa eliminatória, com destaque para a primeira mão entre o PSV e o Midtjylland: daqui sairá o adversário do duelo entre o Benfica e o Spartak. A partida tem início às 19h00. Uma hora depois, o Olympiakos de Pedro Martins, Rúben Semedo, Tiago Silva e Pêpê recebe o Ludogorets.