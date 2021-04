A sexta-feira arranca em Portimão, com os treinos livres do Grande Prémio de Portugal, 3.ª prova do Mundial de Fórmula 1, mas terá muito futebol para ver ao longo do dia.

A longa jornada futebolística arranca em Paços de Ferreira, com uma visita do Belenenses, segue em Guimarães, com a receção do Vitória ao Moreirense, passa por Tondela, onde irá jogar o Benfica, e termina no Dragão com a receção do FC Porto ao Famalicão.

Lá por fora, terá igualmente vários jogos para acompanhar.

Os jogos desta sexta-feira:

I Liga, 30.ª jornada:

Paços de Ferreira - Belenenses, 15:00 (SportTV2)

V. Guimarães - Moreirense, 17:00 (SportTV1)

Tondela - Benfica, 19:00 (SportTV2)

FC Porto - Famalicão, 21:15 (SportTV1)



Liga francesa, 35.ª jornada:

Marselha - Estrasburgo, 20:00 (Eleven Sports 2)



Liga espanhola, 34.ª jornada:

Celta de Vigo - Levante, 20:00 (Eleven Sports 1)



Liga inglesa, 34.ª jornada, até 03/05:

Southampton - Leicester, 20:00 (SportTV3).