Findada a 29.ª jornada da Liga, há mais futebol para ver a começar pelo Flamengo de Jorge Jesus que entre em campo esta madrugada. O campeão brasileiro e sul-americano entra em campo frente ao Boavista.



Mas há mais durante o dia. A Roma de Paulo Fonseca recebe a Udinese no Olímpico de Roma, às 20h45. Horas antes, o Tottenham de José Mourinho entra em campo frente ao Sheffield United, Bramall Lane (18h00).



Mais tarde, há jogo grande da Premier League entre Manchester City e Liverpool, partida que marca a passagem de testemunho de campeão (20h15).



Em Espanha há três jogos: Eibar-Osasuna, Real Sociedad-Espanhol e o Real Madrid-Getafe. Os merengues podem dar um passo importante rumo ao título após o empate do Barcelona ante o Atlético de Madrid.



Nota ainda para a primeira-mão do play-off de despromoção da Bundesliga entre Werder Bremen e Heidenheim.



Agenda desta quinta-feira:



Brasil:



Flamengo-Boavista, 1h30



Alemanha play-off:



Bremen-Heidenheim, 19h30



Espanha:



Eibar-Osasuna, 18h30

Real Sociedad-Espanhol, 18h30

Real Madrid-Getafe, 21h00



Inglaterra:



Sheffield United-Tottenham, 18h00

Man. City-Liverpool, 20h15



Itália:



Atalanta-Nápoles, 18h30

Roma-Udinese, 20h45