Vai ser um domingo cheio de desporto, e de futebol em particular. Antes de mais, continua a segunda jornada da Liga, com quatro jogos para seguir: o Sporting visita Paços de Ferreira, a partir das 18.30 horas, no jogo grande do dia, mas há para além disso o Nacional vai a Faro, o Gil Vicente recebe o Portimonense e o Rio Ave recebe o V. Guimarães.

Lá por fora, destaque para Espanha, com olhos postos no At. Madrid-Granada e no Barcelona- Villarreal, com João Félix e Trincão em ação, respetivamente, mas destaque também Inglaterra, e para a receção do Tottenham, de Mourinho, ao Newcastle, bem como para a receção do Manchester City, de Bernardo Silva, ao Leicester.

Em Itália há jogo grande, com a Roma a receber a Juventus, num jogo que diz muito aos portugueses: Cristiano Ronaldo desloca-se ao terreno de Paulo Fonseca. Na Alemanha entra em ação o Bayern Munique, no terreno do Hoffenheim, e em França o campeão PSG viaja até ao terreno do Reims.

Para além do futebol, vai valer a pena seguir também o Grande Prémio da Catalunha de Moto GP, com Miguel Oliveira, e o Grande Prémio de Socchi, na Rússia, em Fórmula. Por cá, atenções colocada no arrranque da Volta a Portugal em Bicicleta, que este ano é especial e arranca com um contrarrelógio em Fafe.

- I Liga, 2.ª jornada:

Farense - Nacional, 15:30 (SportTV1)

Gil Vicente - Portimonense, 16:00 (SportTV3)

Paços de Ferreira - Sporting, 18:30 (SportTV1)

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21:00 (SportTV1).

- Liga espanhola, 3.ª jornada:

Osasuna - Levante, 11:00 (Eleven Sports 1)

Eibar - Athletic Bilbau, 13:00 (Eleven Sports 1)

Atlético de Madrid - Granada, 15:00 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Sevilha, 17:30

Valladolid - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven Sports 1)

FC Barcelona - Villarreal, 20:00 (Eleven Sports 1).

- Liga inglesa, 3.ª jornada:

Sheffield United - Leeds United, 12:00 (SportTV2)

Tottenham - Newcastle, 14:00 (SportTV2)

Manchester City - Leicester, 16:30 (SportTV2)

West Ham - Wolverhampton, 19:00 (SportTV2)

- Liga italiana, 2.ª jornada:

Spezia - Sassuolo, 11:30

Verona - Udinese, 14:00

Nápoles - Génova, 14:00 (SportTV3)

Crotone - AC Milan, 17:00 (SportTV5)

Roma - Juventus, 19:45 (SportTV3).

- Liga alemã, 2.ª jornada:

Hoffenheim - Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 2)

Friburgo - Wolfsburgo, 17:00.

- Liga francesa, 5.ª jornada:

Bordéus - Nice, 12:00 (Eleven Sports 2)

Angers - Brest, 14:00

Dijon - Montpellier, 14:00

Mónaco - Estrasburgo, 14:00 (Eleven Sports 4)

Nimes - Lens, 14:00

Lorient - Lyon, 16:00 (Eleven Sports 4)

Reims - PSG, 19:00 (Eleven Sports 2).

- II Liga, 4.ª jornada:

Mafra - Benfica B, 11:15 (SportTV1)

Arouca - Académico de Viseu, 15:30

Casa Pia - Vizela, 15:30

FC Porto B - Penafiel, 17:00 (Porto Canal)

Desportivo da Chaves - Cova da Piedade, 18:00

Vilafranquense - Oliveirense, 18:00.

- Liga feminina, 1.ª jornada:

Fiães – Albergaria, 15:00

Cadima – Gil Vicente, 15:00

Famalicão – Valadares Gaia, 15:00

Boavista – Condeixa, 15:00

Sporting de Braga – Ovarense, 15:00

A-Dos-Francos – Benfica, 14:00

Estoril Praia – Marítimo, 15:00

Sporting – Amora, 15:00.

- Começa a Volta a Portugal em Bicicleta, com a primeira etapa: um contrarrelógio, dentro de Fafe, de 0,7 quilómetros

- MotoGP: Grande Prémio da Catalunha, 8.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Barcelona-Catalunha, às 14 horas (Sporttv 1)

- Grande Prémio da Rússia, 17.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no autódromo de Sochi, às 12:10 (horas de Lisboa, Eleven Sports 3)

- Termina Taça do Mundo de Canoagem, em Szeged, na Hungria, com a participação de vários portugueses

- Terminam os Mundiais de estrada, em Imola, Itália, com a prova de fundo (258,2 km), com Ivo Oliveira e Rui Costa (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar) e Rúben Guerreiro (EF Education First), às 08.45 horas.

- Começa o Torneio de Roland-Garros em ténis (Grand Slam), em Paris, França, com a participação de João Sousa