Esta quarta-feira traz o fecho da terceira jornada da Liga dos Campeões, com mais oito jogos em agenda, entre eles vários portugueses em ação.

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Raphael Guerreiro e Danilo Pereira vão a jogo, num dia que terá ainda as antevisões de Benfica e Sporting de Braga aos jogos de quinta-feira da Liga Europa.

A meio da tarde, em Itália, Génova e Torino acertam calendário na Serie A, no duelo da terceira jornada (16h00), que tinha sido adiado devido aos casos de covid-19 na equipa de Génova.

Em Inglaterra, há seis jogos do Championship, com nota para o Reading de Lucas João, que recebe o Preston (19h00) e do Nottingham de Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Cafú, que é anfitrião do Coventry (19h45). Lá fora, também há Taça na Turquia, com equipas com portugueses em ação, como o Kayserispor de Miguel Lopes e Manuel Fernandes, que recebe o Yomraspor (15h00).

Por cá, há ainda alguns jogos do Campeonato de Portugal, que volta após a suspensão do fim-de-semana.

LIGA DOS CAMPEÕES

Basaksehir-Manchester United (17h55)

Zenit-Lazio (17h55)

Barcelona-Dínamo Kiev (20h00)

Chelsea-Rennes (20h00)

Club Brugge-Borussia Dortmund (20h00)

Ferencvaros-Juventus (20h00)

Leipzig-PSG (20h00)

Sevilha-Krasnodar (20h00)

No ciclismo, a Vuelta passa perto de Portugal, com a 14.ª etapa, que começa em Lugo, na Galiza, terminando em Odense (204,7 quilómetros). Cinco portugueses em ação em mais um dia, após o contrarrelógio no qual Nélson Oliveira foi terceiro classificado na terça-feira.