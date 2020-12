A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões fica concluída esta quarta-feira com destaque para o jogo da Juventus de Ronaldo frente ao Dínamo de Kiev, em Turim.



Mas há mais portugueses em ação. Desde logo o Manchester United de Bruno Fernandes que recebe o PSG de Danilo, no jogo de maior cartaz desta ronda. Enquanto os red devils já estão apurados, os vice-campeões europeus ainda procuraram garantir a passagem à fase a eliminar.



Por sua vez, Francisco Trincão e o Barcelona viaja a Budapeste, cidade onde vão defrontar o Ferencváros. Nota também para o Dortmund de Raphael Guerreiro que recebe a Lazio numa partida que poderá servir para definir o primeiro classificado do grupo F.



Os jogos desta quarta-feira:

Basaksehir-Leipzig, 17h55

Krasnodar-Rennes, 17h55



Sevilha-Chelsea, 20h00



Borussia Dortmund-Lazio, 20h00



Club Brugge-Zenit, 20h00



Ferencváros-Barcelona, 20h00



Juventus-Dínamo de Kiev, 20h00



Manchester United-PSG, 20h00