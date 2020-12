Esta terça-feira arranca a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O prato forte do dia é o Barcelona-Juventus, que marca finalmente o reencontro entre os dois nomes maiores do futebol mundial da última década e meia: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que voltam a defrontar-se mais de dois anos depois do português ter deixado o Real Madrid.

Nos quatro grupos, há apenas um já «trancado». Chelsea e Sevilha apurados para os oitavos de final com posições já definidas (1.º e 2.º) e o Krasnodar com o resgate da Liga Europa já garantido.

Uma noite de decisões e com portugueses em destaque: Danilo no PSG-Basaksehir, Bruno Fernandes no Leipzig-Manchester United e Raphael Guerreiro na visita do Borussia Dortmund ao terreno do Zenit.

É ainda dia de antevisões para os jogos de quarta-feira, com destaque especial para o Olympiakos-FC Porto. Sérgio Conceição e um jogador dos dragões falam às 11h45 e Pedro Martins, treinador dos gregos, faz a antevisão da partida pelas 14h30.

Liga dos Campeões, fase de Grupos, 6.ª jornada, até 09 (horas de Lisboa):

Grupo E:

Rennes, Fra - Sevilha, Esp, 20:00 (Eleven Sports 5)

Chelsea, Ing - Krasnodar, Rus, 20:00 (Eleven Sports 4)

Grupo F:

Lazio, Ita - Club Brugge, Bel, 17:55 (Eleven Sports 3)

Zenit, Rus - Borussia Dortmund, Ale, 17:55 (Eleven Sports 2)

Grupo G:

Dinamo Kiev, Ucr - Ferencvaros, Hun, 20:00 (Eleven Sports 6)

FC Barcelona, Esp - Juventus, Ita, 20:00 (Eleven Sports 1)

Grupo H:

Leipzig, Ale- Manchester United, Ing, 20:00 (Eleven Sports 2)

Paris Saint-Germain, Fra - Basaksehir, Tur, 20:00 (Eleven Sports 3).

II Liga, 11.ª jornada:

Casa Pia - Mafra, 20:30 (SportTV1).

VOLEIBOL

Taça Challenge, oitavos de final (disputada por grupos):

Grupo 3 (Horodok, na Ucrânia):Sporting, Por - VK Praga, Che, 16:00 locais (14:00 em Lisboa)

Epicentr-Podolyany Horodok, Ucr - Saaremaa, Est, 19:00 locais (17:00 em Lisboa).

ANDEBOL