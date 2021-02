É terça-feira, é dia de mais dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a Lazio a receber o Bayern Munique, detentor do título, no Estádio Olímpico de Roma; e com o Atlético de Madrid a deslocar-se até Bucareste, na Roménia, para receber o Chelsea.

Dois jogos a comporem um cartaz de luxo, ambos com início marcado para as 20h00 e transmissão nos canais da Eleven.

A Lazio, atual sexta classificada da Série A, vai tentar fazer frente ao atual campeão da Europa e do Mundo que, na atualidade, lidera mais uma vez a Budesliga, com maios dois pontos do que o Leipzig.

No outro jogo, o Atlético de Madrid, impedido de jogar no Wanda Metropolitano, devido aos muitos casos de covid-19 em Madrid, vai ter de receber o Chelsea em Bucareste, onde já conquistou uma Liga Europa. A equipa de Diego Simeone é a atual líder da liga espanhola, com mais três pontos do que o vizinho Real Madrid, embora esteja a atravessar uma fase menos positiva, com destaque para a embaraçosa derrota, em casa, diante do Levante.

O Chelsea, por seu lado, é o atual quinto classificado da Premier League, destacando-se à frente do campeão Liverpool, mas atrás do sensacional West Ham que ocupa a última vaga de acesso à liga milionária da próxima época.

Liga dos Campeões à parte, esta terça-feira Leeds e Southampton vão aproveitar a paragem do campeonato para acertar o calendário com um jogo que tinha ficado atrasado da 18.ª jornada da Premier League.

Esta terça-feira também será determinante para as aspirações da seleção feminina portuguesa que, depois da derrota com a Finlândia, vai procurar garantir o apuramento para o Europeu frente à Escócia.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/1.ª mão):

Lazio-Bayern Munique, 20:00 (Eleven Sports 2)

Atlético de Madrid-Chelsea, 20:00 (Eleven Sports 1)

Liga inglesa (jogo em atraso da 18.ª jornada):

Leeds - Southampton, 18:00 (SportTV1)

II Liga (21.ª jornada):

Oliveirense - Vilafranquense, 18:00 (SportTV+)

Euro 2021 feminino (fase de qualificação):

Escócia - Portugal, 17:10 (Canal 11)