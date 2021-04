Quarta-feira, dia 14 de abril, dia internacional dos guarda-redes e dia de ficarmos a conhecer o quadro completo dos semifinalistas da Liga dos Campeões. Depois do Paris Saint-Germain e do Chelsea terem reservado as respetivas vagas na terça-feira, esta noite vão ficar também a conhecer os respetivos adversários.

A equipa de Paris, que eliminou o Bayern Munique, campeão em título, vai estar com especial atenção, à receção do Borussia Dortmund de Rapahel Guerreiro ao Manchester City de Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. A equipa de Pep Guardiola venceu o primeiro jogo, em casa, por 2-1, mas a eliminatória está totalmente em aberto.

À mesma hora, o Chelsea, que afastou o FC Porto em Sevilha, vai acompanhar também o desenrolar da receção do Liverpool de Jugen Klopp ao Real Madrid de Zinedine Zidane. Os espanhóis venceram o primeiro jogo, na capital espanhola, por 3-1, mas a equipa de Anfield, agora em casa, ainda tem uma palavra a dizer na eliminatória.

Dois jogos para acompanhar no Maisfutebol, a partir das 20h00, com os vídeos de todos os golos e dos principais lances de cada jogo.

Liga dos Campeões à parte, esta quarta-feira também será dia da seleção nacional de futsal entrar em campo, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, para defrontar a Noruega, em jogo da 6.ª jornada do Grupo 8 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

Ainda esta quarta-feira também vai decorrer a cerimónia de apresentação «Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021», no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

A fechar, a partir desta quarta-feira ficam a faltar apenas 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (quartos de final/2.ª mão):

Borussia Dortmund, Ale – Manchester City, Por, 20:00 (Eleven Sports 2)

Liverpool, Ing – Real Madrid, Esp, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça Revelação (quartos de final/1.ª mão):

Leixões - Benfica, 15:00.