É sexta-feira e cheira cada vez mais a Liga dos Campeões no Porto. Manchester City e Chelsea já estão em Portugal e esta tarde os dois treinadores finalistas vão fazer a antevisão do jogo que está marcado para as 20h00 de sábado para o Estádio do Dragão.

Thomas Tuchel, líderes dos «azuis» de Stamford Bridge, será o primeiro a abordar a final, por volta das 14h45, através de uma conferência de imprensa virtual em que o treinador irá fazer-se acompanhar por um jogador.

Pep Guardiola também vai fazer a antevisão do jogo que vai definir o próximo campeão da Europa numa conferência de imprensa online, com início marcado para as 17h15.

Entretanto, mais a sul, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos vai orientar o segundo treino de preparação para a fase final do Campeonato da Europa, com uma sessão marcada para as 10h30. Antes do início dos trabalhos, um dos internacionais eleitos vai falar aos jornalistas sobre as expetativas do grupo.

Enquanto a seleção principal está no arranque da preparação, a seleção de sub-21 viaja já esta sexta-feira para a Eslovénia onde vai defrontar a Itália em jogo dos quartos de final do Campeonato da Europa da categoria. Os comandados de Rui Jorge também vão treinar de manhã na Cidade do Futebol, mas depois viajam, por volta das 14h30, rumo a Ljubljana onde devem chegar por volta das 17h45 de Lisboa.

Do futebol para o basquetebol, esta sexta-feira será dia do terceiro embate entre FC Porto e Sporting no play-off do título com o primeiro jogo no Dragão Arena. Os leões venceram o primeiro jogo por 74-72, enquanto os dragões venceram o segundo por 81-69, nos primeiros jogos disputados no Pavilhão João Rocha.