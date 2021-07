Ao segundo dia das finais do Euro 2020 e da Copa América, continuam-se a jogar as primeiras eliminatórias da fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.



Esta terça-feira há 12 jogos para acompanhar. No entanto, há outros encontros de pré-época de equipas nacionais como o Benfica-Belenenses, que vai decorrer no Seixal, e o Estrela da Amadora-Sp. Braga, que será jogado em Albufeira.



De manhã a equipa do Sporting vai treinar às 10h00 da manhã, naquele que será o segundo dia de trabalho desde o início do estágio no Algarve. Por sua vez, o FC Porto também tem mais um treino de preparação com vista à nova temporada agendado para esta terça-feira.



Refira-se ainda que está prevista uma reunião dos órgãos sociais do Benfica, às 17h00.



Com a abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para dia 23, a aproximar-se, os atletas portugueses continuam a rumar a Tóquio. João Torrão, Rodrigo Torres e Maria Caetano partem de Lisboa rumo à Terra do Sol nascente às 11h05 enquanto Catarina Costa e Joana Ramos tem viagem marcada para as 12h05. Por sua vez, Rui Bragança vai voar do Porto para Tóquio às 12h10.



Depois de um dia de descanso, o pelotão do Tour faz-se à estrada para uma ligação de 169 quilómetros entre Pas de la Case e Saint-Gaudens, pontuada com uma subida de primeira categoria.