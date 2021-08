O segundo duelo entre Jorge Jesus e Rui Vitória está marcado para esta terça-feira. O Benfica parte com uma vantagem confortável, depois de ter vencido o primeiro jogo em Moscovo, por 2-0, mas precisa de mais noventa minutos para confirmar a importante qualificação para o play-off.

Será o primeiro jogo oficial da nova temporada no Estádio da Luz, com início marcado para as 20h00 e poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

Entretanto, Pedro Pablo Pichardo, que na segunda-feira regressou a Lisboa, ao som do hino nacional, vai ser alvo de uma homenagem pela Câmara Municipal de Setúbal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A cerimónia está marcada para as 18h00.

Uma terça-feira com muito futebol. Além dos jogos da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, também haverá jogos da fase preliminar da Liga Europa e da nova Liga Conferência. Em Portugal, Leixões e Farense encerram a primeira ronda da II Liga, num embate que tem início marcado para as 18h00.

Futebol à parte, esta terça-feira volta também a rolar a Volta a Portugal, a partir das 15h00, com a realização da 5.ª etapa, com a ligação de Águeda a Santo Tirso, num total de 171,3 quilómetros, que incluem a tradicional subida à Senhora da Graça.