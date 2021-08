É terça-feira e começam os primeiros jogos do play-off da Liga dos Campeões, com o Monaco de Gelson Martins em ação frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, mas o Benfica só joga na quarta-feira, por isso o dia de hoje também está reservado para as antevisões de Jorge Jesus, bem como de Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, ao duelo que está reservado para o Estádio da Luz.

O Benfica treina pela manhã, no Seixal, e a conferência de imprensa de Jorge Jesus, mais um jogador a definir, está marcada para o início da tarde, para as 14 horas. Mais tarde será a vez do PSV Eindhoven, que já esta em Portugal, tomar da palavra, pelas 17h30, com Roger Schmidt a falar aos jornalistas antes do habitual treino de adaptação ao relvado, previsto para as 18h00.

Além das competições europeias, esta terça-feira também é dia de jogo grande na Alemanha, com o Bayern Munique de Lewandowski a medir forças com o Borussia Dortmund de Erling Haaland, na disputa da Supertaça da Alemanha, num jogo que tem início marcado para as 19h30.

De volta a Portugal, este terça-feira Pedro Proença vai inaugurar a loja da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para venda de produtos oficiais próprios e de produtos das Sociedades Desportivas, no piso 0 do Mar Shopping, em Matosinhos. Uma cerimónia, marcada para as 17h17, e que vai contar com as presenças dos antigos jogadores Helton e Ricardo Rocha.

A fechar, pelas 19h00 começa, em Yaoundé, nos Camarões, o sorteio da CAN-2022 que conta com Cabo Verde e Guiné-Bissau no pote 3.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Supertaça da Alemanha:

Borussia Dortmund - Bayern Munique, 19:30 (Eleven2).

Liga dos Campeões (1.ª mão do play-off):

Salzburgo-Brondby, 20h00

FC Sheriff-Dínamo Zagreb, 20h00

Monaco-Shankhtar Donetsk

Liga Europa (1.ª mão do play-off):

Estrela Vermelha-Cluj