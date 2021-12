Concluída a 13.ª jornada da Liga, é tempo de centrar atenções na Liga dos Campeões.



O FC Porto e Sporting terminam, esta segunda-feira, a preparação para os jogos frente a Atlético de Madrid e Ajax, respetivamente. Sérgio Conceição faz a antevisão à «final» frente aos espanhóis a partir das 17h00, no Olival, enquanto Ruben Amorim fala aos jornalistas às 17h45, em Amesterdão.



Mas atenção, ainda há futebol europeu para acompanhar esta segunda-feira. Desde logo o Arsenal, de Nuno Tavares e Cedric, que joga em Merseyside diante do Everton. Em Itália há dois jogos para assistir e em Espanha Getafe e Athletic Bilbao encerram a jornada 16.



O que há para seguir esta segunda-feira



Inglaterra



Everton-Arsenal, 20h00



Itália



Empoli-Udinese, 17h30

Cagliari-Torino, 19h45



Espanha



Getafe-Athletic, 20h00



Conferências de imprensa Liga dos Campeões

Conferência de imprensa de Ruben Amorim e de um jogador, na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, às 17h45 de Lisboa, seguida de treino da equipa, às 18h30.

Conferência de imprensa de Erik ten Hag e de um jogador, no estádio do clube, às 14h15 de Lisboa, seguida de treino da equipa, às 15h00

Conferência de imprensa de Sérgio Conceição e de um jogador, no Centro de Treinos PortoGaia, às 17h00, antecedida de treino da equipa, às 15h30

Conferência de imprensa de Diego Simeone e de um jogador, no centro de treinos do clube, às 11h30 de Lisboa, antecedida de treino da equipa, às 10h30

- Lançamento do livro "Fernando Gomes: 10 anos de Presidência na FPF", com apresentação de Rui Moreira, na Associação de Futebol do Porto, às 17:00