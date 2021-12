Depois do Sporting e do FC Porto, esta quarta-feira é a vez do Benfica definir o seu futuro nas competições europeias, com duas possibilidades em aberto: ou segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões ou passa a jogar na Liga Europa.

O clube da Luz ainda tem uma possibilidade de prosseguir na liga milionária, mas não depende exclusivamente de si próprio. A equipa de Jorge Jesus tem, em primeiro lugar, de vencer o Dínamo Kiev, no Estádio da Luz, e depois aguardar que o Barcelona não consiga bater o Bayern Munique, já apurado, em Munique. Tudo para decidir a partir das 20h00.

Bem mais simples são as contas da Youth League. O Benfica já garantiu o segundo lugar do Grupo E, mas está a apenas um ponto do Dínamo Kiev e só precisa de vencer os ucranianos esta quarta-feira, para garantir, desde já, a qualificação direta para os oitavos de final, tal como o Sporting fez na terça-feira. Um jogo para acompanhar a partir do meio-dia.

O que precisa de saber para o último dia das grandes decisões: está tudo aqui

Voltando à Liga dos Campeões, esta quarta-feira fica definitivamente fechada a fase de grupos com as últimas vagas para os oitavos de final. Já há doze equipas apuradas, mas há ainda quatro vagas em aberto, bem com a definição de alguns dos primeiros classificados de cada grupo. Vamos estar focados no jogo do Barcelona em Munique, mas haverá, com certeza, outros pontos de interesse, até porque os portugueses do Manchester United e do Lille também vão estar em campo.

Algumas das equipas em competição vão cair para a Liga Europa, como já aconteceu com o FC Porto e onde já está o Sp. Braga. Na véspera do último jogo da fase de grupos, Carlos Carvalhal vai fazer a antevisão do embate com o Estrela Vermelha, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.

Do futebol passamos para o basquetebol, num dia em que o Sporting e o Benfica vão estar em ação na segunda fase da Taça da Europa. As águias defrontam os romenos do CSM Oradea, às 16h00, enquanto os leões vão medir forças com os polacos do Trefl Sopot, a partir das 19h00.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (6.ª jornada):

Benfica, Por - Dínamo Kiev, Ucr, 20:00 (Eleven 1)

Bayern Munique, Ale - FC Barcelona, Esp, 20:00 (Eleven 2)

Manchester United, Ing - Young Boys, Sui, 20:00 (Eleven 3)

Atalanta, Ita - Villarreal, Esp, 20:00 (Eleven 5)

Salzburgo, Aut - Sevilha, Esp, 20:00 (Eleven 4)

Wolfsburgo, Ale - Lille, Fra, 20:00 (Eleven 6)

Juventus, Ita - Malmo, Sue, 17:45 (Eleven 2)

Zenit, Rus - Chelsea, Ing, 17:45 (Eleven 3).

Youth League (6.ª jornada):

Benfica, Por - Dínamo Kiev, Ucr, 12:00 (Canal 11)

Bayern Munique, Ale - FC Barcelona, Esp, 15:00 (horas de Lisboa).

Taça da Liga feminina (quartos de final):

Marítimo - Sporting de Braga, 10:00

Vilaverdense - Sporting, 14:00

Torreense - Famalicão, 15:00.