A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões prossegue esta quarta-feira com mais dois grandes jogos, com o poderoso Bayern Munique a visitar o vizinho Salzburgo e um duelo entre os históricos Inter Milão e Liverpool em San Siro. Uma quarta-feira que também vai servir de rampa de lançamento para os jogos do FC Porto e do Sp. Braga na Liga Europa.

Mais dois jogos de luxo na Champions para acompanhar com todos os detalhes e vídeos dos principais lances no Maisfutebol a partir das 20h00. O Salzburgo, uma das surpresas da fase de grupos [segundo classificado do Grupo G, atrás do Lille e à frente do Sevilha e Wolfsburgo), recebe o Bayern Munique que venceu os seis jogos do Grupo E, destacando-se à frente do Benfica, Barcelona e Dínamo Kiev.

No segundo jogo, o Inter Milão, segundo classificado do Grupo D, atrás do Real Madrid, recebe agora o Liverpool de Diogo Jota, vencedor do Grupo B também só com vitórias diante do At. Madrid, FC Porto e Milan.

Antes destes jogos, Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal vão fazer as antevisões dos respetivos jogos da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O treinador do FC Porto será o primeiro a apresentar-se diante da comunicação social, acompanhado por um jogador a divulgar, para abordar o jogo com a Lazio, numa conferência de imprensa que está marcada para o meio-dia.

Mais tarde, pelas 17h00, será a ver de Carlos Carvalhal, na Moldávia, abordar o embate com o Sheriff Tiraspol, antes do treino dos minhotos no palco do jogo da próxima quinta-feira.

Liga dos Campeões à parte, Atlético Madrid e Levante vão aproveitar esta quarta-feira para acertarem o calendário na liga espanhola com um jogo em atraso da 21.ª jornada marcado para as 18h00.

Voltamos à Liga dos Campeões, mas agora em andebol, com o FC Porto à procura de um lugar nos play-off dos quartos de final com uma difícil deslocação ao pavilhão dos húngaros do Veszprém HC, num jogo que está marcado para as 17h45 de Portugal. A equipa do Dragão está no penúltimo lugar do Grupo B, mas te, ainda possibilidades de ficar entre os seis primeiros.

Mais complicada será a missão da equipa de voleibol do Benfica, última classificada do Grupo D da Liga dos Campeões, que procura ainda somar os primeiros pontos na Sérvia, frente ao Vojvodina Novi Sad, num jogo que tem início marcado para as 19h00.

Esta quarta-feira, já de madrugada, também será dia de espreitar os Jogos Olímpicos de Inverno, que estão a decorrer e m Pequim, uma vez que Ricardo Brancal, um dos três portugueses em competição, vai entrar em ação na prova de slalon de esqui alpino.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/1.ª mão):

Salzburgo, Aut - Bayern Munique, Ale, 20:00 (Eleven 2)

Inter Milão, Ita - Liverpool, Ing, 20:00 (Eleven 1).

Liga espanhola (jogo em atraso da 21.ª jornada):

Atlético de Madrid - Levante, 18:00 (Eleven 3).

28.ª edição da Algarve Cup (torneio de futebol feminino):

Dinamarca - Itália, 12:00 (Estádio Municipal de Lagos)

Noruega - Portugal, 18:30 (Estádio Municipal de Lagos)